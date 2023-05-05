Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Культура

"Тайны нашей эстрады": мечты реальные и нереальные Владимира Преснякова

"Тайны нашей эстрады": мечты реальные и нереальные Владимира Преснякова

Вышел первый трейлер сиквела "Дюны"

"Классику Побед" подготовили в "Геликон-опере" к 9 Мая

Дом моды Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте в трауре

В США началась первая за 15 лет забастовка сценаристов

"Звезды советского экрана": "Женя, Женечка и "катюша"

Гражданская панихида по модельеру Вячеславу Зайцеву завершилась в Подмосковье

Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым завершилось в Подмосковье

Новости часа: "оранжевый" уровень опасности объявили в столице из-за заморозков 5 мая

Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым состоялось в Подмосковье

Владимир Пресняков с детства мечтал стать музыкантом и выходил на сцену еще в школьном возрасте. После раннего успеха не все поверили в то, что "звездный мальчик" советской эстрады сумеет на ней закрепиться. Но он никого не слушал и шел своей дорогой.

Как пионер Вова Пресняков зажигал с пионерами советского хард-рока? Кто помог юному мечтателю заявить о себе в полный голос? И за что русский певец получил приз в Монте-Карло?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика