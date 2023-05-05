"Тайны нашей эстрады": мечты реальные и нереальные Владимира Преснякова

Владимир Пресняков с детства мечтал стать музыкантом и выходил на сцену еще в школьном возрасте. После раннего успеха не все поверили в то, что "звездный мальчик" советской эстрады сумеет на ней закрепиться. Но он никого не слушал и шел своей дорогой.

Как пионер Вова Пресняков зажигал с пионерами советского хард-рока? Кто помог юному мечтателю заявить о себе в полный голос? И за что русский певец получил приз в Монте-Карло?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".