"Тайны нашей эстрады": музы Максима Дунаевского

В жизни этого композитора любовь всегда играла ключевую роль. Любовь к музыке, к кино, и, конечно, к женщине. Он не скрывал количества официальных браков, можно сказать, гордился тем, что любимую женщину привык вести под венец. Правда, это создавало определенные трудности, когда проходила страсть.

Максим Дунаевский предпочитал сам расставаться с теми, с кем его уже не связывало чувство, но однажды ему пришлось услышать слова "мы разводимся" от любимой и это стало ударом. Которая из жен решила сама дать Дунаевскому от ворот поворот? Как первый тесть чуть не испортил его карьеру? И почему Наталья Андрейченко требовала, чтобы он отказался от родного сына?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".