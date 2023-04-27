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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Бескорыстная дружба мужская" Колмановского и Ваншенкина

"Тайны нашей эстрады": "Бескорыстная дружба мужская" Колмановского и Ваншенкина

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Первую совместную песню композитора Эдуарда Колмановского и поэта Константина Ваншенкина критики разгромили. Второй их совместный хит рождался почти четыре года, а потом еще три года ожидал признания. Но связали композитора Колмановского и поэта Ваншенкина на всю жизнь не музыка и поэзия, а настоящая мужская дружба.

Какие "упаднические" мелодии портили жизнь Эдуарду Колмановскому? Когда поэт Константин Ваншенкин прибегал к кулачному праву? И как молчание поэта спасло композитора?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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