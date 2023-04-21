"Тайны нашей эстрады": "Завтра будет день опять"

"Песня года" считалась главным песенным фестивалем страны. Кто выйдет на сцену, решал народ, однако почему-то даже самым любимым и популярным артистам театра и кино здесь давали от ворот поворот.

Как поющих актеров выживали из финала главного эстрадного фестиваля? Кому перешли дорогу Олег Анофриев и Валерий Золотухин? И почему самая известная колыбельная страны стала яблоком раздора профессионалов и любителей? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".