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"Тайны нашей эстрады": "Завтра будет день опять"

"Тайны нашей эстрады": "Завтра будет день опять"

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"Песня года" считалась главным песенным фестивалем страны. Кто выйдет на сцену, решал народ, однако почему-то даже самым любимым и популярным артистам театра и кино здесь давали от ворот поворот.

Как поющих актеров выживали из финала главного эстрадного фестиваля? Кому перешли дорогу Олег Анофриев и Валерий Золотухин? И почему самая известная колыбельная страны стала яблоком раздора профессионалов и любителей? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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