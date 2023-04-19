"Тайны нашей эстрады": три мелодии для одной любви Расула Гамзатова

"Журавли" прославили аварского поэта Расула Гамзатова и открыли его поэзию для композиторов. Песни с его текстами стали известными в СССР почти каждому.

Но одному стихотворению поэта пришлось пройти через руки не одного, а трех композиторов, прежде чем оно стало всесоюзным хитом. Чем отличается "далалай" от "дулалай"? Почему поэт хотел нарушить старинные традиции? И как Расул Гамзатов завоевывал сердце своей будущей жены? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".