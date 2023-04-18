10:15Культура
"Тайны нашей эстрады": "Кто-то теряет – кто-то находит". Блеск и нищета советских артистов
Жизнь эстрадных артистов похожа на сказку – в этом были уверены все советские зрители. Звезды сцены наверняка получают миллионы и купаются в роскоши, ведь с экрана они действительно выглядят как небожители, красавицы в умопомрачительных нарядах, элегантные мужчины в стильных костюмах.
Однако жизнь звезд была не такой. Заработки не были фантастическими и порой, чтобы жить достойно, им приходилось идти на хитрости, при том не всегда законные. Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады