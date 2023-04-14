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Культура

"Тайны нашей эстрады": последняя песня о любви Арно Бабаджаняна

"Тайны нашей эстрады": последняя песня о любви Арно Бабаджаняна

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Арно Бабаджаняна считали своим конкурентом и виртуозы-пианисты, и маститые композиторы, а он сбежал писать шлягеры для советской эстрады. Его боготворили первые секретари обкомов и дворовая шпана, а ему был важен взгляд лишь одной женщины. Арно Бабаджанян казался таким простым, но хранил страшную тайну, в которую были посвящены только самые близкие.

Как долг перед Исааком Дунаевским проложил Бабаджаняну дорогу к эстрадному Олимпу? Куда привел новичка-песенника его первых хит? И почему его главная песня о любви появилась только после смерти композитора?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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