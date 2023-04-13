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Культура

"Тайны нашей эстрады": как братья Покрасс создавали первые марши Страны Советов

"Тайны нашей эстрады": как братья Покрасс создавали первые марши Страны Советов

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Братья Покрасс написали самые первые марши Страны Советов. Их песни стали музыкальными символами первых десятилетий молодой новой власти.

Но о том, как сложились судьбы братьев, знали немногие. Почему юные Покрассы опасались играть на скрипке? Кто помог братьям заявить о своих талантах? И как четверка Покрассов перешла от сочинения романсов к созданию революционных маршей?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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