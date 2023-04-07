"Тайны нашей эстрады": "Не страшны тебе ни горе, ни беда!"

Они сочиняли песни на спор или для капустников. Работали не по одиночке, а парами, но удивительным образом то, что они считали безделицей, многие поют до сих пор.

Что должна была сделать четверка драматургов, чтобы получить от Утесова ящик шампанского? Как гангстеры и ковбои помогали обходить советские цензурные рогатки? И почему вдвоем лучше, чем в одиночку?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".