Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:30

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Не страшны тебе ни горе, ни беда!"

"Тайны нашей эстрады": "Не страшны тебе ни горе, ни беда!"

Время новых: мультипликационная студия "Паровоз"

Фильм "Наводнение" вышел в российский прокат

Джонни Депп вернется на большие экраны в этом году

"Ночью The City": Никита Ефремов, Марк Лиманский

"The City": в российский прокат выйдет фильм "Наводнение"

Сериал "Предсказание" вышел на онлайн-платформах

"Тайны кино": "Золушка", "Укротительница тигров", "Старая, старая сказка"

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" из фильма "Вызов" установили в центре Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Они сочиняли песни на спор или для капустников. Работали не по одиночке, а парами, но удивительным образом то, что они считали безделицей, многие поют до сих пор.

Что должна была сделать четверка драматургов, чтобы получить от Утесова ящик шампанского? Как гангстеры и ковбои помогали обходить советские цензурные рогатки? И почему вдвоем лучше, чем в одиночку?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика