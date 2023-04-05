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Культура

"Тайны нашей эстрады": Гурченко на эстраде. Сложный дебют

"Тайны нашей эстрады": Гурченко на эстраде. Сложный дебют

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Не каждому артисту доводится ощутить себя звездой, не сходя со студенческой скамьи, но Людмиле Гурченко удалось. Однако и расплата за это последовала жестокая. Ей ставили в вину песни, которые уже пела вся страна.

Как актриса Людмила Гурченко стала звездой эстрады? Кто отговорил школьницу из Харькова поступать в местный институт искусств? И почему студентам Института кинематографии перекрывали путь в кино?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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