"Тайны нашей эстрады": Гурченко на эстраде. Сложный дебют

Не каждому артисту доводится ощутить себя звездой, не сходя со студенческой скамьи, но Людмиле Гурченко удалось. Однако и расплата за это последовала жестокая. Ей ставили в вину песни, которые уже пела вся страна.

Как актриса Людмила Гурченко стала звездой эстрады? Кто отговорил школьницу из Харькова поступать в местный институт искусств? И почему студентам Института кинематографии перекрывали путь в кино?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".