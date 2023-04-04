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Культура

"Тайны нашей эстрады": как старшина 1-й статьи Поженян стал поэтом

"Тайны нашей эстрады": как старшина 1-й статьи Поженян стал поэтом

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Песни на стихи Григория Поженяна звучали в кинофильмах, их пели звезды эстрады. Казалось, что ему во всем везет – герой войны, известный поэт, сценарист. Но почти никто не догадывался, какая боль стоит за каждым его словом.

Какой переполох поэт однажды устроил в Кремле? Что заставило задиру и драчуна начать писать стихи? И за что Георгий Поженян собирался убить композитора Андрея Петрова?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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