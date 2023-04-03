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Культура

"Тайны нашей эстрады": музыка любви в стихах Риммы Казаковой

"Тайны нашей эстрады": музыка любви в стихах Риммы Казаковой

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К стихам Риммы Казаковой было непросто подобрать музыку – ее лирика была слишком откровенной, что и отпугивало композиторов. Казалось, что автором песен ей никогда не стать, но поэтесса сумела сломать стереотипы и оставила яркий след на советской эстраде.

Чем Римма Казакова шокировала окружающих? Почему знаменитая писательница поверила неизвестным музыкантам? И как сокровенные стихи превращались в эстрадные шлягеры?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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