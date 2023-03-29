"Тайны нашей эстрады": последняя любовь Марка Бернеса

Кумир миллионов, голос поколения, элегантный красавец, которого обожали поклонницы. Про него говорили, что он завзятый ловелас, а он много лет был верен одной женщине, любимой жене. Ее ранний уход разбил ему сердце, и он уже не слишком надеялся быть счастливым, когда вдруг на горизонте появилась другая.

Как Марк Бернес увел жену у французского журналиста? Почему она спутала его с другим артистом? И как песня, случайно спетая им в кадре, перевернула всю жизнь и карьеру артиста Бернеса?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".