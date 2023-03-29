Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:40

Культура

"Тайны нашей эстрады": последняя любовь Марка Бернеса

"Тайны нашей эстрады": последняя любовь Марка Бернеса

Драма "Тень Караваджо" выйдет на экраны в РФ 30 марта

"Мой район. Навигатор": Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Деятели культуры рассказали о программе акции "Ночь театров"

Предпоказ новой картины Эдуарда Боякова "Русский крест" состоялся в Москве

"Звезды советского экрана": Эдита Пьеха в кино

"Тайны кино": Валерий Фрид и Юлий Дунский, Юрий Клепиков, Александр Бородянский

"Тайны нашей эстрады": как советские артисты докатились до пения под фонограмму

В Театре Наций прошла встреча Евгения Миронова с пассажирами "Доброго автобуса"

Концерты Валерия Меладзе отменили в трех сибирских городах

Кумир миллионов, голос поколения, элегантный красавец, которого обожали поклонницы. Про него говорили, что он завзятый ловелас, а он много лет был верен одной женщине, любимой жене. Ее ранний уход разбил ему сердце, и он уже не слишком надеялся быть счастливым, когда вдруг на горизонте появилась другая.

Как Марк Бернес увел жену у французского журналиста? Почему она спутала его с другим артистом? И как песня, случайно спетая им в кадре, перевернула всю жизнь и карьеру артиста Бернеса?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика