10:40Культура
"Тайны нашей эстрады": как советские артисты докатились до пения под фонограмму
Долгое время считалось, что под фонограмму в СССР не поют, так как наличие микрофона на сцене гарантирует живой звук. Но использовать запись приходилось практически всем эстрадным артистам, даже если они в этом не признавались.
Когда впервые начали выступать под «"фанеру"? Легко ли имитировать собственное пение? И как часто обманывали советских зрителей? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады