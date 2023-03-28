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Культура

"Тайны нашей эстрады": как советские артисты докатились до пения под фонограмму

"Тайны нашей эстрады": как советские артисты докатились до пения под фонограмму

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Долгое время считалось, что под фонограмму в СССР не поют, так как наличие микрофона на сцене гарантирует живой звук. Но использовать запись приходилось практически всем эстрадным артистам, даже если они в этом не признавались.

Когда впервые начали выступать под «"фанеру"? Легко ли имитировать собственное пение? И как часто обманывали советских зрителей? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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