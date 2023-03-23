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Культура

"Тайны нашей эстрады": разбитые мечты Станислава Пожлакова

"Тайны нашей эстрады": разбитые мечты Станислава Пожлакова

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Песни Станислава Пожлакова стали символами поколения. Одни звезды эстрады мечтали их исполнять, а другие были готовы идти хоть на край света за их автором. Но Станислав Пожлаков не замечал ни поклонников, ни славы: настоящим романтикам они не нужны.

Какие отношения связывали его с известным композитором Эдиту Пьеху? Почему Пожлакова не принимали в свои ряды коллеги по профессии? И какая трагедия разделила его жизнь на до и после? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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