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Культура

"Тайны нашей эстрады": как Эмиль Горовец стал иностранцем и миллионером

"Тайны нашей эстрады": как Эмиль Горовец стал иностранцем и миллионером

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Русский язык был для Эмиля Горовца не родным. В его репертуаре почти не было песен на музыку советских композиторов, но все же он сумел стать одним из самых популярных эстрадных певцов в стране.

За что почти все женщины Советского Союза обожали Эмиля Горовца? Почему ему было можно то, что запрещалось Никите Михалкову? И как итальянцы помогли певцу сделать карьеру?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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