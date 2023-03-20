"Тайны нашей эстрады": как Эмиль Горовец стал иностранцем и миллионером

Русский язык был для Эмиля Горовца не родным. В его репертуаре почти не было песен на музыку советских композиторов, но все же он сумел стать одним из самых популярных эстрадных певцов в стране.

За что почти все женщины Советского Союза обожали Эмиля Горовца? Почему ему было можно то, что запрещалось Никите Михалкову? И как итальянцы помогли певцу сделать карьеру?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".