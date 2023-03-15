"Тайны нашей эстрады": "Мы пройдем сквозь шторм и дым!". Иосиф Кобзон и власть

Карьеру этого исполнителя однажды чуть не разрушили "лавры", которые он получил якобы "чохом". В центральной прессе появился язвительный фельетон, после которого Иосифа Кобзона отстранили от эфиров, запретили выступать в Москве, а песни, написанные для него, отдали другим артистам.

Почему же Иосиф Давыдович так стремился получить звание в маленькой, но гордой республике? Как ему удалось ему вернуться на столичную сцену? И какую роль в истории с фельетоном сыграла его первая жена Вероника Круглова? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".