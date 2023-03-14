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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Пропал навеки я...". Цена одной пластинки Валерия Ободзинского

"Тайны нашей эстрады": "Пропал навеки я...". Цена одной пластинки Валерия Ободзинского

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Собственная сольная пластинка – мечта каждого эстрадного певца. За возможность записать свой диск-гигант исполнители были готовы пойти на что угодно.

Но всегда ли цель оправдывала средства? Почему успешные концерты обернулись катастрофой сразу для трех звезд советской эстрады? Чем не угодил молодой композитор Давид Тухманов худсовету "Мелодии"? И какую цену заплатил за сольную пластинку Валерий Ободзинский?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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