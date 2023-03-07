"Тайны нашей эстрады": Андрей Миронов на эстраде

Говоря о том, что совершенно не умеет петь, Андрей Миронов не лукавил. Он искренне считал себя музыкально бездарным. Ни толпы фанатов, ни многотысячные залы, рукоплескавшие артисту, не были для него доказательством обратного.

Только один человек на всем свете мог убедить кумира миллионов в том, что он не бездарен – мама. Но звезда эстрады Мария Миронова была настолько требовательной к сыну, что добиться ее одобрения было почти невозможно.

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".