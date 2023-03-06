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Культура

"Тайны нашей эстрады": почему Александра Стрельченко не выступила на фестивале "Песня-72"

"Тайны нашей эстрады": почему Александра Стрельченко не выступила на фестивале "Песня-72"

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Ради возможности петь Александра Стрельченко была готова преодолеть любые жизненные препятствия. Она теряла голос, оставалась без любимой работы, выходила на сцену, оглушенная горем. Но на ее пути к вершине эстрадного Олимпа встали Людмила Зыкина и Ольга Воронец.

Из-за чего Стрельченко уволили из хора? Чем юная певица поразила Лидию Русланову? И кому в итоге достался знаменитый "платок, голубой лоскуток"? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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