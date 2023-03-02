"Тайны нашей эстрады": музыканты ВИА "Пламя" в погоне за былой популярностью

Когда ансамбль со звучным названием "Пламя" появился на эстраде, многие были уверены, что это ненадолго – слишком скандальным был сам факт рождения группы, слишком много кривотолков ходило вокруг, слишком на многое замахнулись молодые музыканты. Но руководитель ансамбля Сергей Березин не собирался сдаваться. Чтобы победить, ему пришлось пройти через многие испытания.

Как вчерашние звезды всесоюзного масштаба в одночасье оказались ресторанными лабухами? От какого будущего хита музыканты "Пламени" чуть было не отказались? И что устроили артисты своему бывшему худруку?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".