"Тайны нашей эстрады": "И в дальний путь на долгие года!"

Ансамбль Вячеслава Мещерина называли играющими кастрюлями и поющими утюгами. Даже после заступничества Дмитрия Шостаковича этих музыкантов не показывали на телевидении, а включали фонограмму с записью их мелодий. Но Вячеслав Мещерин точно знал, что будущее за его "электрической" музыкой. И он оказался прав.

Кто научил вождя мирового пролетариата играть на загадочном терменвоксе? Как марсиане Герберта Уэллса помогли будущим советским ВИА с музыкальными инструментами? И почему создателя первого в СССР ансамбля электронных музыкальных инструментов хотели выгнать с работы с "волчьим билетом"?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".