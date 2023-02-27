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"Тайны нашей эстрады": "Одинокая бродит гармонь..."

"Тайны нашей эстрады": "Одинокая бродит гармонь..."

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Его песни звучали почти на всех языках мира. Им вторили и трепетные девичьи сердца, и закаленные боями фронтовики. Но однажды Борис Мокроусов написал песню, которая оказалась роковой.

С какой сталинской стройки началась карьера известного песенника? Как самая популярная мелодия Бориса Мокроусова попала к Иву Монтану? Почему советский композитор и французский артист оказались в центре политического скандала? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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