"Тайны нашей эстрады": "Одинокая бродит гармонь..."

Его песни звучали почти на всех языках мира. Им вторили и трепетные девичьи сердца, и закаленные боями фронтовики. Но однажды Борис Мокроусов написал песню, которая оказалась роковой.

С какой сталинской стройки началась карьера известного песенника? Как самая популярная мелодия Бориса Мокроусова попала к Иву Монтану? Почему советский композитор и французский артист оказались в центре политического скандала? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".