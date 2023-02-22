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22 февраля, 11:05

Культура

"Тайны нашей эстрады": жертвы и любимчики Екатерины Фурцевой

"Тайны нашей эстрады": жертвы и любимчики Екатерины Фурцевой

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Вокруг имени министра культуры СССР Екатерины Фурцевой до сих пор ходит достаточно сплетен и слухов. Ей, бывшей ткачихе, удалось сначала войти в круг самых влиятельных людей страны – стать секретарем ЦК КПСС, а потом с треском вылететь из секретариата и получить должность министра культуры.

За что ее так низвергли? Почему она так рьяно взялась за советскую культуру? И действительно ли при Фурцевой культура и искусство в СССР пережили невероятный подъем? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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