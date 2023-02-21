"Тайны нашей эстрады": "А может, нас любовь нашла?". Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев

В 80-е годы ХХ века дуэт Татьяны Рузавиной и Сергея Таюшева покорил сердца миллионов советских зрителей. Их обожали самые известные советские композиторы-песенники. Но все могло бы сложиться иначе, если бы однажды им не указали на дверь, оставив без работы и денег.

Как Сергей Таюшев и Татьяна Рузавина уговорили одного известного композитора дать им свою песню? Из-за чего они пропали с телеэкранов? И какую роль в их карьере сыграла любовь? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".