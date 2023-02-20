11:05Культура
"Тайны нашей эстрады": "Ничего никому не скажу...". Вероника Круглова в плену страстей
Жизнь постоянно сталкивала ее с намеченного пути. Фортуна то благоволила, то отворачивалась. Талантливую артистку, хрупкую женщину судьба раз за разом ставила перед выбором: карьера или любовь?
От какой мечты Вероника Круглова отказалась ради высокого чувства? По каким причинам распался первый брак певицы? И как ее взаимности добивался будущий второй супруг – Иосиф Кобзон?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады