"Тайны нашей эстрады": "Ничего никому не скажу...". Вероника Круглова в плену страстей

Жизнь постоянно сталкивала ее с намеченного пути. Фортуна то благоволила, то отворачивалась. Талантливую артистку, хрупкую женщину судьба раз за разом ставила перед выбором: карьера или любовь?

От какой мечты Вероника Круглова отказалась ради высокого чувства? По каким причинам распался первый брак певицы? И как ее взаимности добивался будущий второй супруг – Иосиф Кобзон?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".