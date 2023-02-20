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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Ничего никому не скажу...". Вероника Круглова в плену страстей

"Тайны нашей эстрады": "Ничего никому не скажу...". Вероника Круглова в плену страстей

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Жизнь постоянно сталкивала ее с намеченного пути. Фортуна то благоволила, то отворачивалась. Талантливую артистку, хрупкую женщину судьба раз за разом ставила перед выбором: карьера или любовь?

От какой мечты Вероника Круглова отказалась ради высокого чувства? По каким причинам распался первый брак певицы? И как ее взаимности добивался будущий второй супруг – Иосиф Кобзон?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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