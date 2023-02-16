"Тайны нашей эстрады": "Пока любовь к нам не пришла...". Любовь и музыка квартета "Аккорд"

Квартет "Аккорд" создавали влюбленные молодые люди. Эта четвертка музыкантов отказалась от прежних друзей и коллег, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. Однако оказалось, что гармонию "Аккорда" можно разрушить.

Как любовь помогла создать квартет? Почему песня жены моряка превратилась в гимн беспризорников? И что заставило одного из солистов покинуть "Аккорд"? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".