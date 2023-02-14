"Тайны нашей эстрады": "Не оставляй меня, надежда!". Взлеты и падения Елены Камбуровой

Она никогда не участвовала ни в "Песне года", ни в новогоднем "Огоньке". Ее почти на десять лет отлучили от всех телеэфиро, но голос Елены Камбуровой знали все в СССР и РФ. И по праву считали звездой эстрады.

Как радио подарило певице композитора ее мечты? Почему кино разлучило навсегда Микаэла Таривердиева и Елену Камбурову? И что помогло певице вернуться на телеэкраны? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".