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"Тайны нашей эстрады": "Не оставляй меня, надежда!". Взлеты и падения Елены Камбуровой

"Тайны нашей эстрады": "Не оставляй меня, надежда!". Взлеты и падения Елены Камбуровой

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Она никогда не участвовала ни в "Песне года", ни в новогоднем "Огоньке". Ее почти на десять лет отлучили от всех телеэфиро, но голос Елены Камбуровой знали все в СССР и РФ. И по праву считали звездой эстрады.

Как радио подарило певице композитора ее мечты? Почему кино разлучило навсегда Микаэла Таривердиева и Елену Камбурову? И что помогло певице вернуться на телеэкраны? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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