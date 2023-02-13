"Тайны кино": "У озера", "Легенда о Тиле", "Тегеран-43", "Принцесса цирка"

Наталия Белохвостикова однажды призналась: в ее жизни многое шло не по плану. Сперва девушка собиралась поступать в МГИМО, потом думала стать переводчиком. Но судьба распорядилась иначе: случайная роль в картине Марка Донского, неожиданная встреча с Сергеем Герасимовым, спонтанное знакомство в самолете с режиссером Владимиром Наумовым – все эти события заставили Наталию Белохвостикову пойти по другому жизненному пути.

Как 14-летняя дочь дипломата оказалась на съемках фильма Марка Донского? Почему Сергей Герасимов полгода не разрешал Белохвостиковой играть какие-либо роли? Чей портрет помог актрисе попасть в музыкальную комедию "Принцесса цирка" Светланы Дружининой? И как случайные встречи изменили судьбу Наталии Белохвостиковой?

Об этом – в программе "Тайны кино".