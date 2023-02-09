"Тайны нашей эстрады": песни, спасенные Валентиной Толкуновой

От этих песен отказывались многие артисты: одним не нравились слова, других не вдохновляла мелодия. И только одна певица умела прочувствовать сердцем как спеть отвергнутые песни так, чтобы превратить их в шлягеры на все времена. Трудно поверить, но "Серебряные свадьбы", "Поговори со мною, мама", "Если б не было войны" попали в репертуар Валентины Толкуновой случайно, но затем стали ее визитными карточками.

Кто сомневался в таланте певицы? Почему композитора Марка Минкова едва не лишили одной из лучших его песен? И что помогло студенту ленинградской консерватории Владимиру Мигуле стать ведущим автором советской эстрады?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".