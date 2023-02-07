10:00Культура
"Тайны нашей эстрады": как клоун Леонид Куксо стал поэтом-песенником
Песни этого клоуна пели вполне серьезные звезды советской эстрады, а также друзья-актеры, цирковые артисты и даже футболисты. Но таланты Леонида Куксо манежем и эстрадой не ограничивались.
Как клоун Куксо стал автором эстрадных шлягеров? Как его мама чуть было не оборвала эстрадную карьеру сына? И кто заставил поэта заявить, что "бабы – последнее дело"?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады