"Тайны нашей эстрады": как клоун Леонид Куксо стал поэтом-песенником

Песни этого клоуна пели вполне серьезные звезды советской эстрады, а также друзья-актеры, цирковые артисты и даже футболисты. Но таланты Леонида Куксо манежем и эстрадой не ограничивались.

Как клоун Куксо стал автором эстрадных шлягеров? Как его мама чуть было не оборвала эстрадную карьеру сына? И кто заставил поэта заявить, что "бабы – последнее дело"?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".