Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Блестят обложками журналы...". Роскошная жизнь Муслима Магомаева

"Тайны нашей эстрады": "Блестят обложками журналы...". Роскошная жизнь Муслима Магомаева

"Тайны кино": "Мэри Поппинс, до свидания", "Сказка странствий", "Обыкновенное чудо"

Кассовые сборы "Чебурашки" в российском прокате превысили 6 миллиардов рублей

Театры помогут школьникам изучать программу по литературе

В российский прокат выйдет фильм "Быть"

Жители Шанхая отметили Праздник фонарей без ковидных ограничений

"Раскрывая тайны звезд": осторожно, свекровь!

"Мой район. Навигатор": выставку "Великое княжество" показали в Новой Третьяковке

Фильм "Чебурашка" собрал более 6 млрд рублей в кинопрокате

Международный день русского романса традиционно отметили в Кремле

Он говорил, что в его горле целое состояние. Этот артист действительно много работал и зарабатывал миллионы для страны, и сам тоже не был обижен. Его называли иконой стиля. Женщины буквально сходили с ума по Муслиму Магомаеву, а он долгое время считал, что просто не создан для семейной жизни.

Кто внушил Магомаеву, что семья не для него? И как ему удалось завоевать сердце оперной дивы? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика