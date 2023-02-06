"Тайны нашей эстрады": "Блестят обложками журналы...". Роскошная жизнь Муслима Магомаева

Он говорил, что в его горле целое состояние. Этот артист действительно много работал и зарабатывал миллионы для страны, и сам тоже не был обижен. Его называли иконой стиля. Женщины буквально сходили с ума по Муслиму Магомаеву, а он долгое время считал, что просто не создан для семейной жизни.

Кто внушил Магомаеву, что семья не для него? И как ему удалось завоевать сердце оперной дивы? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".