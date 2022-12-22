"Тайны нашей эстрады": "То ли еще будет...". За что любили Игоря Шаферана?

Работа у поэта-песенника непростая. С каждым соавтором, композитором, певцом надо найти общий язык. Все люди творческие: тут и обиды, и интриги, и зависть. Любой скажет, что остаться со всеми в добрых отношениях тут просто невозможно.

Но один человек смог – Игорь Шаферан. Как поэт налаживал контакт с соавторами-композиторами? Почему исполнители в очередь становились за песнями Шаферана? И как песеннику удавалось продуктивно сотрудничать даже со слушателями? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".