"Тайны кино": Юрий Клепиков

На сегодняшний день, вероятно, имя этого ни на кого непохожего сценариста знакомо немногим. А между тем, он создал целую эпоху в советском кинематографе – негромкую, скромную, можно даже сказать интимную, но эпоху, которую любят и помнят по сей день. Только имя ее создателя почему-то забыли.

Как Клепикову удалось вызвать чувство зависти у своего коллеги Павла Финна? Чем его сценарии и снятые по ним картины раздражали чиновников? Кто познакомил Юрия Николаевича с главным режиссером в его жизни? И что заставило сценариста навсегда уйти из кино?

Об этом – в программе "Тайны кино".