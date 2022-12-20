"Тайны нашей эстрады": непредсказуемые шлягеры Сергея Острового

В поэзию Сергей Островой пришел вопреки воле отца, а первый свой хит выпустил после скандала с известной певицей. Он не мечтал о популярности, но слава сама находила своего героя. Вот только встречи поэта со своими песнями все время таили в себе какой-тот подвох.

Как Сергей Островой оказался на эстраде вместо таежной заимки? Какой один советский хит появился вопреки воле автора? И почему поэт то и дело норовил распрощаться с собственными шлягерами?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".