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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Папа, ты сам был таким!..". Династия Пресняковых

"Тайны нашей эстрады": "Папа, ты сам был таким!..". Династия Пресняковых

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В жизни семейной пары Пресняковых было немало крутых поворотов. Супруги не боялись трудностей, но больше всего хлопот им доставляли не карьера, не быт, а собственный сын, который рос отпетым хулиганом.

Как познакомились будущие звезды ансамбля "Самоцветы"? С чего начиналась музыкальная карьера Преснякова-младшего? И что помогло нерадивому ученику превратиться в кумира миллионов? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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