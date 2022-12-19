"Тайны нашей эстрады": "Папа, ты сам был таким!..". Династия Пресняковых

В жизни семейной пары Пресняковых было немало крутых поворотов. Супруги не боялись трудностей, но больше всего хлопот им доставляли не карьера, не быт, а собственный сын, который рос отпетым хулиганом.

Как познакомились будущие звезды ансамбля "Самоцветы"? С чего начиналась музыкальная карьера Преснякова-младшего? И что помогло нерадивому ученику превратиться в кумира миллионов? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".