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"Тайны нашей эстрады": "На то нам юность дана...". Почему распался дуэт Кобзона и Кохно

"Тайны нашей эстрады": "На то нам юность дана...". Почему распался дуэт Кобзона и Кохно

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Они вместе впервые вышли на сцену. У них было одинаково мощное начало творческого пути. Но почему тогда столь разным оказался финал карьеры Виктора Кохно и Иосифа Кобзона?

Кто заставил Иосифа Кобзона искать напарника? Как два студента Гнесинского училища беспокоили жильцов Дома композиторов? И почему дуэт Кохно и Кобзона просуществовал так недолго? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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