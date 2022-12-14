"Тайны нашей эстрады": "На то нам юность дана...". Почему распался дуэт Кобзона и Кохно

Они вместе впервые вышли на сцену. У них было одинаково мощное начало творческого пути. Но почему тогда столь разным оказался финал карьеры Виктора Кохно и Иосифа Кобзона?

Кто заставил Иосифа Кобзона искать напарника? Как два студента Гнесинского училища беспокоили жильцов Дома композиторов? И почему дуэт Кохно и Кобзона просуществовал так недолго? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".