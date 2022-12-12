"Тайны нашей эстрады": "Погода в доме". Личный барометр Ларисы Долиной

Она начала карьеру в 14 лет с выступлений в городском ресторане, потом была филармония, несколько ансамблей из союзных республик. А конкурс молодых исполнителей в Сочи, казалось, открыл перед ней двери на настоящую, большую эстраду. Блестящая программа в оркестре Анатолия Кролла, концерты, гастроли по всей стране, съемки в кино – теперь успех будет сопровождать Ларису Долину всегда. Увы, но погода в ее доме не была комфортной еще долгое время.

За что Долину изгнали из столицы? Почему она променяла джаз на другие жанры? И какая песня в итоге сделала ее всенародной любимицей? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".