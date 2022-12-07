"Тайны нашей эстрады": "Сладку ягоду рвали вместе"

Популярность Марии Пахоменко в начале 1970-х стала сходить на нет. Одной из причин могло быть появление на экранах Валентины Толкуновой, а затем Людмилы Сенчиной, которые и внешне и манерой исполнения очень напоминали ленинградскую певицу.

Всех артисток сравнение их друг с другом совершенно не радовало и заставляло искать свою нишу и стиль на советской эстраде. Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".