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"Тайны нашей эстрады": "Сладку ягоду рвали вместе"

"Тайны нашей эстрады": "Сладку ягоду рвали вместе"

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Популярность Марии Пахоменко в начале 1970-х стала сходить на нет. Одной из причин могло быть появление на экранах Валентины Толкуновой, а затем Людмилы Сенчиной, которые и внешне и манерой исполнения очень напоминали ленинградскую певицу.

Всех артисток сравнение их друг с другом совершенно не радовало и заставляло искать свою нишу и стиль на советской эстраде. Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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