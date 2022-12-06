09:30Культура
"Тайны нашей эстрады": "Крепче за баранку держись, шофер!" Как сделать из иностранной пес
На своей родине эти песни были хитами. В СССР их пели звезды советской эстрады по-русски. Но почему-то одни композиции смогли повторить успех прародителей, а другие с треском провалились.
Во что превратилась кровавая трагедия, о которой пел Том Джонс, в русском переводе? Как американские "Зеленые поля" потеряли в СССР своего композитора? И кто на самом деле написал музыку советского шлягера "Песенка шофера"?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады