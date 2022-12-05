09:20Культура
"Тайны нашей эстрады": "Ты одна мне помощь и отрада". Счастливая звезда Николая Сличенко
Окружающие были уверены, что Николай Сличенко родился под счастливой звездой, и все беды обходят его стороной. Но чтобы обрести свое цыганское счастье, артисту пришлось пережить немало испытаний.
Как паренек из воронежского колхоза попал в московский театр? Почему на эстраде Николаю Сличенко разрешалось то, что запрещалось другим? И какую песню народный артист СССР так и не научился исполнять без слез?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады