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"Тайны нашей эстрады": "Капли датского короля". Рецепт Елены Камбуровой

"Тайны нашей эстрады": "Капли датского короля". Рецепт Елены Камбуровой

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Елене Камбуровой говорили, что ей никогда не стать актрисой. Все театральные вузы столицы захлопнули перед ней двери. Ее хотели отчислить даже из циркового училища – за то, что она отказывалась петь.

Ее первую сольную программу партийные чиновники запретили. Но у московских комсомольцев оказалось другое мнение.

Чем закончился эстрадный дебют школьницы Лены Камбуровой? В какой момент песни о гражданской войне могут стать идеологической диверсией? Как Ролан Быков спас профессиональную карьеру певицы? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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