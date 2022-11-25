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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Бабье лето". Три жизни одной песни Игоря Кохановского

"Тайны нашей эстрады": "Бабье лето". Три жизни одной песни Игоря Кохановского

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Игорь Кохановский стал строителем – сначала поневоле, а потом на спор. Его авантюризм заставлял писать песни Владимира Высоцкого. Он мечтал найти свою золотую жилу на Колыме, но обнаружил ее на советской эстраде.

Из-за чего поспорили Владимир Семенович и Игорь Васильевич? Что заставило Клавдию Шульженко спеть мужскую песню? И как из одного текста сделать три разных шлягера?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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