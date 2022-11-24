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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Пусть везет тому, кто верит и ждет..."

"Тайны нашей эстрады": "Пусть везет тому, кто верит и ждет..."

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Анна Герман часто пела о несчастной любви и о нелегкой женской доле, хотя имела благополучную семью и более чем успешную карьеру. Ее главной страстью была музыка, и даже страшные испытания не помешали певице стать по-настоящему счастливой.

Как студентка геологического факультета оказалась на эстраде? Почему звезда эстрады долгие годы оставалась незамужней? На что пошла артистка, чтобы испытать счастье материнства? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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