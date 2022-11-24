"Тайны нашей эстрады": "Пусть везет тому, кто верит и ждет..."

Анна Герман часто пела о несчастной любви и о нелегкой женской доле, хотя имела благополучную семью и более чем успешную карьеру. Ее главной страстью была музыка, и даже страшные испытания не помешали певице стать по-настоящему счастливой.

Как студентка геологического факультета оказалась на эстраде? Почему звезда эстрады долгие годы оставалась незамужней? На что пошла артистка, чтобы испытать счастье материнства? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".