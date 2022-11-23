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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Знать бы, что меня ждет...". Одна ошибка Геннадия Белова

"Тайны нашей эстрады": "Знать бы, что меня ждет...". Одна ошибка Геннадия Белова

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Геннадий Белов взлетел на эстрадный Олимп мгновенно. Один раз выступил на радио и стал звездой.

У него не было специального музыкального образования. Природа наградила Белова таким голосом и талантом, что любая песня в его исполнении становилась хитом. Но звездный час оказался недолог. Всего один опрометчивый поступок сломал карьеру удивительного певца.

Кого ненароком обидел артист? Как всенародная любовь к песне "Дрозды" испортила пленку с записью телепрограммы? И почему на "Песне 77" композицию Геннадия Белова исполнил другой певец? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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