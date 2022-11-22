09:25Культура
"Тайны нашей эстрады": "Мы любим буги-вуги!". Секрет бит-квартета "Секрет"
Их свели вместе театральные подмостки, но заниматься только актерским мастерством было скучно, их манила другая сцена. Им не давали покоя лавры знаменитой ливерпульской четверки.
Он взлетели на эстрадный Олимп стремительно – съемки на телевидение, выпуск пластинки, клипы, фан-клуб, стадионы, пусть от никому не известной самодеятельной группы до бит-квартета, популярного на всю страну они прошли за каких-то пару лет. Но также быстро решили закончить с эстрадой, правда, к счастью для слушателей не навсегда.
Так в чем же главный секрет группы "Секрет"? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".