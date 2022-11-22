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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Мы любим буги-вуги!". Секрет бит-квартета "Секрет"

"Тайны нашей эстрады": "Мы любим буги-вуги!". Секрет бит-квартета "Секрет"

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Их свели вместе театральные подмостки, но заниматься только актерским мастерством было скучно, их манила другая сцена. Им не давали покоя лавры знаменитой ливерпульской четверки.

Он взлетели на эстрадный Олимп стремительно – съемки на телевидение, выпуск пластинки, клипы, фан-клуб, стадионы, пусть от никому не известной самодеятельной группы до бит-квартета, популярного на всю страну они прошли за каких-то пару лет. Но также быстро решили закончить с эстрадой, правда, к счастью для слушателей не навсегда.

Так в чем же главный секрет группы "Секрет"? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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