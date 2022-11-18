"Тайны нашей эстрады": "Как сказка, как чудо, как песня…"

Советский поэт Анатолий Поперечный был лишен музыкального слуха, но писал удивительно мелодичные стихи. Он считал себя настоящим поэтом и обижался, когда его называли "песенником". Но так получилось, что под его шлягеры танцевал, веселился, плакал и пел весь Советский Союз.

Почему композиторы боялись Анатолия Поперечного? Какая песня едва не испортила поэту репутацию? И кто наотрез отказался исполнять песню на стихи Поперечного? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".