Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:35

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Как сказка, как чудо, как песня…"

"Тайны нашей эстрады": "Как сказка, как чудо, как песня…"

"Программа наших передач": "Клуб путешественников"

Вышел фильм "Дурной глаз" с Евой Грин в главной роли

"Ночная смена": новый триллер с Евой Грин и высказывания Криштиану Роналду

"Тайны кино": Марлен Хуциев

"Тайны нашей эстрады": "И, конечно, припевать лучше хором..."

"Ночная смена": триллер "Покерфейс" и памятник Илону Маску в виде козла

В российском онлайн-кинотеатре вышел фильм "Идеальное убийство"

Warner Bros. запретила российским телеканалам показывать свои фильмы

В Театре Сатиры прошла премьера спектакля "Невольницы"

Советский поэт Анатолий Поперечный был лишен музыкального слуха, но писал удивительно мелодичные стихи. Он считал себя настоящим поэтом и обижался, когда его называли "песенником". Но так получилось, что под его шлягеры танцевал, веселился, плакал и пел весь Советский Союз.

Почему композиторы боялись Анатолия Поперечного? Какая песня едва не испортила поэту репутацию? И кто наотрез отказался исполнять песню на стихи Поперечного? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культура
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика