"Тайны нашей эстрады": "Потому что мы – пилоты..."

Боевые песни одного композитора вели к победе и воспевали фронтовое братство. Лирические истории другого рассказывали о любви и личном счастье. И те, и другие были написаны одним поэтом. И поделить его композиторы не могли всю жизнь.

Как встретились Алексей Фатьянов и Василий Соловьев-Седой? Какая любовная тайна едва не погубила уже популярный песенный союз? И почему сложившийся тандем Фатьянова и Соловьева-Седого вдруг превратился в творческий треугольник с Борисом Мокроусовым?

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