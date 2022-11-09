"Тайны нашей эстрады": "Надежды маленький оркестрик". Путь песен Окуджавы на эстраду

Поэт Булат Окуджава сочинил немало прекрасных мелодий, но никогда не мечтал о славе композитора и не стремился пополнить собой пестрые ряды эстрадных деятелей. Только у судьбы были на этот счет свои планы.

Как поэт с негромким голосом и старенькой гитарой заставил слушать себя всю страну? За что советские композиторы недолюбливали популярного барда? И кто помог стихам Булата Окуджавы прозвучать на большой эстраде?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".