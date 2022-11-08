08:30Культура
"Тайны нашей эстрады": "А кто я есть?". Любовь и борьба Льва Ошанина
На стихи Льва Ошанина написаны десятки песен. Власть считала его настоящим советским поэтом. При этом среди коллег его репутация была далеко не безупречной.
Как поэтический талант помог Ошанину сделать карьеру в Союзе писателей? Почему многие считали, что поэт предал Бориса Пастернака? И в какой момент поэт Ошанин победил публициста Ошанина?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады