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Культура

"Тайны нашей эстрады": "А кто я есть?". Любовь и борьба Льва Ошанина

"Тайны нашей эстрады": "А кто я есть?". Любовь и борьба Льва Ошанина

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На стихи Льва Ошанина написаны десятки песен. Власть считала его настоящим советским поэтом. При этом среди коллег его репутация была далеко не безупречной.

Как поэтический талант помог Ошанину сделать карьеру в Союзе писателей? Почему многие считали, что поэт предал Бориса Пастернака? И в какой момент поэт Ошанин победил публициста Ошанина?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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